İnfaz koruma memuruna maskesiz sigara içtiği için soruşturma açıldı

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memuru İ.Y’ye hükümlü tutukluya eşlik ederken sadece beş dakikalığına maskesini indirip sigara içtiği için disiplin soruşturması açıldı. İ.Y. ise savunmasında, “Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun bir şekilde yemek karavanalarını topladım. Ardından sigara içmek için saat 17.32 -17.37 saatleri arasında maskemi indirdim. Görevli hükümlü izoleli aynı zamanda maske ile siperlik takmakta olup aramız mesafelidir” dedi.

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda maskesiz sigara içen infaz koruma memuru İ.Y. hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Disiplin Amirliği’nin soruşturma başlattığına ilişkin tutanakta, “Nöbet yerinde yemek dağıtan hükümlü tutukluya eşlik ederken 17.32 sıralarında maskenizi çenenize indirip sigara yaktığınız, maskesiz şekilde hükümlü tutukluyla konuştuğunuz ve 17.37’de maskenizi tekrar taktığınız izole kurallara uymadığınız anlaşılmıştır. Olaya ilişkin görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde düzensiz davranmak eylemlerinden dolayı hakkınızda disiplin soruşturması yapılacaktır” denildi.

‘HÜKÜMLÜDE MASKE VE SİPERLİK VARDI’

İ.Y. ise savunmasında, “Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun bir şekilde yemek karavanalarını topladım. Ardından sigara içmek için saat 17.32 -17.37 saatleri arasında maskemi indirdim. Bu esnada izoleli mahkûm bir soru sordu, benimde bu konu hakkında bir bilgim olmadığını, infaz birimine dilekçe yazmasını söyledim. Hükümlüyü ile konuşurken koronavirüs kurallarına azami bir şekilde uyarak konuştum. Görevli hükümlü izoleli, aynı zamanda maske ile siperlik takmakta olup aramız mesafelidir. Soruşturma açılmadan önce uyarının yapılması lazımdı ama beni kimse uyarmadı” dedi. İ.Y. şöyle devam etti:“Sigara içmek, yemek yemek gibi kişisel ihtiyaçları giderme hususunda maskemizi mecbur indirmek zorundayız. Bu nedenlerle maske indirme suç değildir. Kuralları kasıtlı bir ihlalim olmadığından suç oluşmamıştır.”