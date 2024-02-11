Bahçeli yine CHP'yi hedef aldı: 'Sinsi bir oyun'

Yayınlanma: 11.02.2024 - 15:09

Güncelleme: 11.02.2024 - 15:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Seçmen İletişim Merkezi açılış törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bahçeli yine Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef aldı.

"Demlenmiş CHP karışık ve kavgalıdır. CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. CHP demek DEM demektir. Bu siyasi hesaplar tutmayacaktır. Cumhur İttifakı gönülleri buluşturuyor. İttifakımız korkak ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur” ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları söyledi:

“Artık herkesin tarafını belli etme zamanı gelmiştir. Bir yanda küresel odaklar vardır, diğer yanda vatan evlatları. Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. Ya birlikten beraberlikten yana olacağız ya da kavga ve gerilim dolu bir geleceğe sürükleneceğiz. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir. Bugünkü CHP zilletin eline düşmüştür. Bugünkü CHP PKK'nın eline geçmiştir. DEM'cilerle pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan CHP'dir.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HUZUR VE BARIŞIN HARCIDIR”

Bahçeli “Sürekli erteleyerek ihmal ve iradesizliğin pençesine düşerek ulaşabileceğimiz bir yer yoktur. Türkiye'yi uçurumdan sürükleme hevesinde olanlara istiklal haklarımızı heba ettiremeyiz. Devlet ve millet arasında uyum sağlanmışsa ana kaynağı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine aittir. Devlet arasında çatlak sesler bitmiş, oligarşinin suyu kesilmiştir. Yerel yönetimlerin teşkili ülkemizi muasır bir geleceğe taşıyacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geliş geçici bir heves değildir. Tek kullanımlık bir reçete hiç değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin huzur ve barışının harcıdır” ifadelerini kullandı.