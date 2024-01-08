Bahçeli'den Murat Kurum'a 'tebrik' telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u telefonla arayarak, adaylığı için 'hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

DHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:07
Bahçeli'den Murat Kurum'a 'tebrik' telefonu
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Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum’u arayarak adaylığı için 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kurum da teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Hürmetlerimi sunuyorum. Bizzat gelip, ziyaret edeceğiz kabul ederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Burada il başkanlığındayız. Bütün il başkanlığımızın, milletvekillerimizin selam, saygı ve hürmetleri var" dedi.


Devlet Bahçeli Bahçeli Murat Kurum telefon ile görüşmeler görüşme

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