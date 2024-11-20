Bahçelievler'de acı olay: İşe başladığı gün hayatını kaybetti

Bahçelievler’de bir inşaata gece bekçisi olarak işe başlayan 55 yaşındaki erkek, aynı gün inşaatın temeline düşerek hayatını kaybetti. Şahsın işe başladığını bilmeyen ve sokak sokak arayan oğlu ise babasının öldüğünü yoldan geçerken öğrendi.

Bahçelievler'de acı olay: İşe başladığı gün hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:06

İddiaya göre, Bahçelievler’de bulunan inşaatta dün gece bekçisi olarak işe başlayan Halil E. henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın 4 metre yüksekliğindeki temeline düşerek hayatını kaybetti.

KURTARILAMADI

Sabah işe gelen inşaat işçileri temelde talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Çevrede bulunan vatandaş durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken inşaat içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Şahsım cenazesi bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

BABASININ CENAZESİNİ YOLDAN GEÇERKEN GÖRDÜ

Halil E. inşaatta işe başladığını ailesine söylemediği ve ailesinin kendisinden haber alamayınca sokak sokak arandığı ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı sokaktaki kalabalığı gören ve merak eden oğlu olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden kişinin babası olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Halil E.’nin cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #iş cinayeti

İlgili Haberler

Zonguldak'ta fabrikada iş cinayeti: 48 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta fabrikada iş cinayeti: 48 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ankara’da iş cinayeti… 58 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!

Ankara’da iş cinayeti… 58 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!
Ankara'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ankara'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler