Bahçelievler'de acı olay: İşe başladığı gün hayatını kaybetti
Bahçelievler’de bir inşaata gece bekçisi olarak işe başlayan 55 yaşındaki erkek, aynı gün inşaatın temeline düşerek hayatını kaybetti. Şahsın işe başladığını bilmeyen ve sokak sokak arayan oğlu ise babasının öldüğünü yoldan geçerken öğrendi.
İddiaya göre, Bahçelievler’de bulunan inşaatta dün gece bekçisi olarak işe başlayan Halil E. henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın 4 metre yüksekliğindeki temeline düşerek hayatını kaybetti.
KURTARILAMADI
Sabah işe gelen inşaat işçileri temelde talihsiz adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Çevrede bulunan vatandaş durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken inşaat içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Şahsım cenazesi bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
BABASININ CENAZESİNİ YOLDAN GEÇERKEN GÖRDÜ
Halil E. inşaatta işe başladığını ailesine söylemediği ve ailesinin kendisinden haber alamayınca sokak sokak arandığı ortaya çıktı.
Olayın yaşandığı sokaktaki kalabalığı gören ve merak eden oğlu olay yerine geldiğinde hayatını kaybeden kişinin babası olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Halil E.’nin cenazesi olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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