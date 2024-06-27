Bahçelievler’de binanın çatısında çökme yaşandı

Bahçelievler’de bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay anı kameraya yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:15
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Edinilen bilgilere göre olay Bahçelievler Zafer Mahallesi Güngören Sokak’ta yaşandı. Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında kısmen çökme yaşandı. Çatıdan düşen bloklar, yan binanın istinat duvarına düştü. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, binanın taşıyıcı kolonlarında bir hasar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


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