Teras kattaki dairede korkutan yangın!
Bursa'da 3 katlı binanın teras katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın teras katındaki dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangın, drone ile havadan görüntülendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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