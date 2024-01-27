Bahçelievler'de motosikletle gelip iş yerine kurşun yağdırdılar!

Bahçelievler'de motosikletli 2 kişinin bir iş yerini kurşunlamasına ilişkin olay, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:15
Bahçelievler'de motosikletle gelip iş yerine kurşun yağdırdılar!
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde motosiklet aksesuarları satan bir mağazasına kapalı olduğu sırada motosikletli 2 kişi tarafından ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmayan saldırı sonucu maddi hasar oluştu.

İş yerinin yaklaşık yüz metre ilerisinde benzer ürünler satılan bir diğer şubesinin de 2 gün önce aynı şekilde kurşunlandığı öğrenildi.

O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


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