Bahçelievler'de park yeri tartışması: Silah doğrultup, darbettiler!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 11:16

Olay, Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında 31 Aralık Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre kamyonet şoförü pizza dükkanının önüne gelerek aracını park etti. İşyeri sahibi Nazım Çınar'ın şoföre ne kadar duracağını sorması üzerine şoför Çınar'a sert sözlerle karşılık verdi.

İkili kısa süre tartıştıktan sonra kamyonet şoförü yanında 6 kişi ile işyerine tekrar geldi. Nazım Çınar ve bir çalışanı kalabalık grup tarafından tekme tokat darbedilmeye başlandı. Pizza dükkanında bulunan eşyaları işyeri sahibine fırlatan grubun içerisinden bir kişi yanında bulunan silahı Çınar'a doğrultup tehdit etmeye başladı. Saldırganlar bir süre sonra işyerinden çıkarak dükkanın önünde bulunan motosikletleri de yere düşürüp tekmeledi. Geldikleri araçlara binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

Saldırıda işyeri sahibi ve bir çalışan yaralanırken polis ekipleri silahlı saldırganları yakalayarak polis merkezine götürdü.

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Saldırganların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.