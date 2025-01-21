Özel Harekat polisi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Özel Harekat polisi evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi 3034. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Özel Harekat polisi A.M.U., yakınları tarafından tabanca ile vurulmuş halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M.U.’nun hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından A.M.U.’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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