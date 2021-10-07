‘Terör destekçisi, bölücü kebapçılar(!)’

07 Ekim 2021 Perşembe

Erdoğan bugüne kadar kimler için neler demiş?

https://www.dw.com/tr/’deki habere göre Erdoğan 2021 başına kadar pek çok kişi ve grup için şunları söylemiş:

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için, “DHKP-C militanıdır.”

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemciler için, “Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var.”

Dolara yatırım yapanlar için, 12 Ocak 2017’de “Elinde silahı, bombası olan teröristle elinde doları, Avro’su, faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur.”

Kredi derecelendirme kuruluşları için, 7 Şubat 2017’de “Orada da ekonomik terörü estirmek suretiyle acaba Türkiye’yi nasıl ürkütürüz gayreti içindeler.”

Millet İttifakı için, 27 Şubat 2019’da “Zillet İttifakı’nın amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine taşımak.”

CHP’li ve İYİ Partili belediyeler için, “Cumhurbaşkanlığı’nı, Sağlık Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı hiçe sayarak kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar... Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti.”

Anayasa referandumunda “hayır” oyu verecekler için, 12 Şubat 2017’de “Ve ‘hayır’ diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz’un bir yerde de yanında yer almaktır.” 9 Nisan’da “Kim hayır diyor? İmralı, Kandil, FETÖ. Bunlar hayır dediğine göre burada düşünmek gerekmez mi? Söyle bana arkadaşını söyleyim sana kim olduğunu.”

Kemal Kılıçdaroğlu için, 22 Kasım 2019’da “Bay Kemal terör örgütleriyle iş tutuyor. HDP, PKK’nin desteğiyle parlamentoda değil mi?”

Selahattin Demirtaş için, 8 Temmuz 2017’de “Söylediğiniz kişi bir teröristtir. Öyle bir teröristtir ki bütün benim Kürt kardeşlerimi sokağa döküp ondan sonra 53 Kürt kardeşimi yine Kürtlere öldürten bir teröristtir.”

Şebnem Korur Fincancı için, 14 Ekim 2020’de “Terör örgütünden birini getirip TTB’nin başına koyuyorlar.”

Can Dündar için, 26 Kasım 2016’da “Bir tane köşe yazarı müsveddesi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor, kaçarak Almanya’ya gidiyor. Orada Almanya cumhurbaşkanı ağırlıyor.”

“Nobel’in Türkiye’den ödül verdiği isim” için, 10 Aralık 2019’da “Mesela Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Niye mantık budur... Anlayış budur...” dedi.

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Bu listeye ek olarak benim saptadıklarım da şunlar:

10 Haziran 2011, kendisi hakkında yazılan kitaplara değinirken “Bu kitaplar içerisinde ne Yahudiliğimiz, ne Ermeniliğimiz, ne affedersiniz Rumluğumuz, hiçbir şeyimiz kalmadı.”

6 Ağustos 2014, kendisi hakkında söylenenleri eleştirirken “Gürcüdür diyen oldu. Çıktı bir tanesi affedersin çok daha çirkin şeylerle Ermeni diyen oldu.”

29 Ocak 2018 akademisyenlerin barış bildirisi üzerine, “İnanın bunlar aydın falan değil, bunlar mankurt sürüsüdür. Bunlar zihinlerini ve imkânlarını, emperyalizmin emrine vermiş uşaklardır.”

14 Mayıs 2018, hapisteki gazeteciler hakkında, “Bunlar gazeteci falan değil. Terör örgütü bunların eline bir basın kartı tutuşturmuş ve bunlar terörist, bunlar bankamatik soyguncusu…”

11 Şubat 2019 hayat pahalılığı üzerine, “Baktılar kurla, faizle, algıyla olmuyor, soğan, patlıcan, biber, domates üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar... Bunlar terör estirdiler terör. Gıdada terör estirenlere gerekli dersi verdik vereceğiz.”

19 Şubat 2020 Gezi olayları ve Osman Kavala için, “Her kim bu olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa gafildir ya da bu ülkenin düşmanıdır.

Gezi’de başaramadıklarını, 15 Temmuz’da denediler... 15 Temmuz askeri darbe girişimi aynı saldırı silsilesinin aslında devamıydı.”

19 Şubat 2020 FETÖ/PDY ile mücadeleyi yetersiz bulanlar için, “Yargının FETÖ’nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ’cüdür.”

25 Kasım 2020 Bülent Arınç için, “Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes okusun denilen kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin, kanı olan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur.”

5 Ekim 2021 Boğaziçi öğrencilerinin atanmış rektöre karşı yaptıkları direniş için, “Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz, daha sonra aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir.”

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Ve son perde:

5 Ekim 2021’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

“Vatandaşın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır.”

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Bu sözler, milletten kopma ve toplumu ayrıştırarak düşmanlaştırma sürecinin bir sonucu olarak söylenmiştir.