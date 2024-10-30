Bahçeli’yle el sıkışması soruldu: Dervişoğlu, Demirel ile Ecevit'i hatırlattı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 20:31

Güncelleme: 30.10.2024 - 20:35

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türk Ocakları Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ile görüşen Dervişoğlu görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu görüşmeye ilişkin gazetecilere şunları söyledi:

"Bugün çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdik. Türk Ocakları bizim gençlik çağlarımızda şevk aldığımız, ilham aldığımız, feyz aldığımız ocaklarımızdan bir tanesi. Bugün burada bulunmuş olmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Hocamla hem bölgenin, hem dünyanın, hem Türkiye'nin meseleleri üzerindeki görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Bize dahil olan heyetler de vardı. Bu görüşmeye katılan çok kıymetli hocalarımız da vardı. Diliyorum ve umuyorum ki buradaki düşünce kıvılcımı Türk dünyasına bir ateş olsun. Ve buradan herkes bizim aldığımız şevki, bizim aldığımız ilhamı alsın. Burası, Cumhuriyet'in kuruluşuna öncülük ve önderlik eden fikriyatın vücut bulduğu yerdir. Bugün de Cumhuriyet'in kollanması noktasında çok önemli bir misyonu da ifade edeceği aşikardır. Hocama nazik kabulleri, şahsımıza ve heyetimize göstermiş oldukları ilgi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunmasına ihtiyacı var. Türk milletini millet yapan değerlerinin korunmasına ihtiyacı var. Burası aynı zamanda bir mütefekkir ocağıdır. Bu yönüyle bakıldığında hem yaşaması hem yaşatılması hem de görüşlerine itibar edilmesi icap eden bir kurumdur. Ben zaten gençlik yıllarımdan beri hep o hissiyatla yetiştim."

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ise görüşmeye ilişkin şunları aktardı:

"Türk Ocakları, Türk Milliyetçiliği fikrinin kurucu ocağıdır. Cumhuriyet'ten önce kurulmuş bir ocaktır. 1912 yılında, önce Osmanlı Devleti'ni ayakta tutmak için Türk Milliyetçiliği fikri etrafında ayakta tutmak için kurulmuştur. Daha sonra ise kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin esaslarını oluşturan Türk Milliyetçiliği fikrini geliştiren bir ocaktır. Şunun altını çizmekte fayda var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milli devlet, üniter yapı, kapsayıcı ve kuşatıcı Türk Milleti tanımı üzerine kurulmuştur. Bu esasların kesinlikle zedelenmemesi, bu esasların kesinlikle aşındırılmaması gerekir. Günümüzde gerek anayasa ile ilgili olarak yapılan tartışmalarda gerekse Türkiye'yi kırk yıla aşkın bir süredir uğraştıran terör belasından kurtulmak için aranan çözüm yollarında bu ana noktanın kesinlikle ıskalanmaması, kesinlikle göz ardı edilmemesi gerekir."

“ŞİMDİ BANA ÖYLE BİR CEVAP VERDİRTMEYİN YANİ”

Dervişoğlu, bir gazetecinin Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir’deki törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el sıkışmasıyla ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

"Ben Sayın Bahçeli ile her zaman el sıkışırım. Benim el sıkışmaya karşı bir tavrım yok. Ben bazı alanlarda 'el uzatma' kavramı üzerinde yapılması icap eden tartışmalara işaret ettim. Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit arasında da bu yaşanmıştı. Sayın Demirel bir Anıtkabir ziyaretinde Ecevit'in elini sıkınca gazeteciler de bunu ona sormuştu. O da cevaben ‘neresini sıkacaktım’ cevabı vermişti. Şimdi bana öyle bir cevap verdirtmeyin yani.”