Bahriye Üçok'un uyarıları çıktı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi ve gazetemiz Cumhuriyet’in ortaklaşa düzenlediği “Cumhuriyetimiz 100 Yaşında” başlıklı etkinlik, dün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇYDD Ankara Şubesi’nin 33. yıldönümüne denk gelen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Fürüzan Bilir, kamu kuruluşlarının ilgi göstermediği Cumhuriyetin 100. yıl etkinliklerine bir demokratik kitle örgütü olarak katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını aktardı. Gazetemiz yazarı Işık Kansu da yaptığı açılış konuşmasında, gericiler tarafından şehit edilen Doç. Dr. Bahriye Üçok’un 50 yıl önce yaptığı uyarıların bugün yaşama geçtiğini vurguladı.

CUMHURİYET’İN KAZANIMLARI

Etkinlikte, ÇYDD’nin Cumhuriyet Kitapları ile işbirliği içinde yayınladığı seride yer alan ve Cumhuriyet ile laiklik, bağımsızlık, eğitim, demokrasi, kadın hakları konularını kapsayan açık oturumlar gerçekleştirildi. Konuşmacılar Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. Harun Tepe, Dr. Serdar Şahinkaya, Prof. Dr. Hakan Reyhan, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Dr. Nazlı Somel, Prof, Dr. Cangül Örnek, Aynur Demirli, Erendiz Atasü, Dr. Nejla Doğan ve Furkan Alagöz, Cumhuriyet’in kazanımlarının bugün için önemine değindiler ve çağdaş uygarlık direncinin toplumda sürmekte olduğuna işaret ettiler.

Cumhuriyet ve Rus Evi’nin ortak hazırladığı ressam Yevgeni Lansere’nin gözünden “Kurtuluş’un Türkiyesi-1922 Ankara Yazı” resim sergisinin de izleyicilerle buluşturulduğu etkinlik, sanatçı Pınar Ayhan’ın “Beni Hatırlayınız” adlı müzik gösterisiyle sonlandı.