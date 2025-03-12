Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 8 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı

Yayınlanma: 12.03.2025 - 08:40

Güncelleme: 12.03.2025 - 08:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi siber suçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 76 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.