Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 8 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi suçlara yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 8 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 08:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi siber suçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 76 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Çocuk istismarı #dolandırıcılık #siber suç

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