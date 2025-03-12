Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 8 ilde siber suç operasyonu: 76 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi suçlara yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi siber suçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.
8 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 76 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.
Etiketler: #Ali Yerlikaya #Çocuk istismarı #dolandırıcılık #siber suç
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