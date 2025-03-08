Ali Yerlikaya'dan belediyelere 'sokak hayvanları' çağrısı: 'Ya bu işi yapacaklar ya da...'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 18:39

Güncelleme: 08.03.2025 - 18:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars'ta sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor" dedi.

Yerlikaya, belediyelere de seslenerek, "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım" şeklinde konuştu.

"KANUN KANUNDUR"

Yerlikaya, il il bütün bakımevlerindeki hayvan sayılarını kurulan bir komisyonla tespit edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"2025 yılında gerekli bütün kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz. Tüm valilerime talimat verdim. Şunu yapmak istiyoruz il il bütün bakımevlerindeki hayvan sayılarını kurulan bir komisyonla tespit edecek, sürekli sayım yapılacak ama bunlar ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitler. Yapmak istediğimiz açık ve net. Kanun kanundur, yasa yasadır. Gazi meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakımevlerinde ve yeni yapılacak bakımevleri ile ilgili yeni bir süreç başlatıldı."