Bakan Ali Yerlikaya, 'çadırda kalan yok' demişti... Depremzede: Sesimizi duyan yok mu?

Yayınlanma: 09.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 03:00

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en büyük yıkımı yaşayan kentlerden Hatay’da yurttaşların barınma sorunu bile tam anlamıyla çözülebilmiş değil.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2022 yılı Sayıştay denetim raporları ile 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı gider bütçeleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün bir sunum yaptı. Yerlikaya sunum sırasında deprem bölgesindeki duruma değinirken “20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor” ifadelerini kullandı. Buna karşın Hatay’ın birçok ilçesinde depremzedeler çadırlarda yaşamaya devam ediyor. Özellikle Antakya, Samandağ, Defne ve Kırıkhan’da yaklaşık beş bin çadırın bulunduğu belirtiliyor.

(Antakya’da Fuar Alanı 2 Çadır Kentine getirilen konteynerler yerleşime açılmadığı için yurttaşlar konteynerlerin karşısındaki çadırlarda yaşıyorlar.)

Antakya Güzelburç Mahallesi’ndeki evleri yıkılan Şahutoğlu ailesi hâlâ çadırda yaşayan afetzedelerden. Depremde enkaz altında kalan Sabahattin Şahutoğlu (40) ağır yaralandı, omuriliği zarar gördü. 7 yaşındaki oğlu Ali Şahutoğlu ise iki ayak parmağını kaybetti. Yürüme yetisini kaybeden Sabahattin Şahutoğlu’nun Ankara’daki tedavisinin ardından Hatay’a dönen aile konteyner çıkmadığı için ağır sağlık sorunlarına rağmen hâlâ çadırda kalıyor. Cumhuriyet’e konuşan Sabahattin Şahutoğlu’nun eşi Özge Şahutoğlu (33) yaşananlara isyan etti.

(Depremde enkaz altında kalan Sabahattin Şahutoğlu’nun omuriliği zarar gördü.)

‘GÜCÜM TÜKENDİ’

Evleri yıkıldığı halde sistemde yıkılmamış gözüktüğünü belirten Özge Şahutoğlu, eşinin yüzde 99 engelli olduğunu belirtirken “Bu şartlarda çadırda yaşam hem benim hem eşim hem de çocuklarımız için adeta işkence. AFAD’a konteyner talebinde bulunduk, ilk sıradasınız deniyor ama sonrasında hiçbir gelişme yaşanmıyor” dedi.

Şahutoğlu, “Gücüm tükendi. Eşimi taşıyıp indirmekten çok yoruldum. Keşke depremde ölseydik de böyle her gün ölmeseydik. Enkazdan çıkamamış hissediyoruz. Yetkililer lütfen sesimizi duysun artık” ifadelerini kullandı.