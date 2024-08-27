Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 49 ilde 'Narkoçelik-35' operasyonu: 336 gözaltı!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 09:15

Güncelleme: 27.08.2024 - 09:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen ’Narkoçelik-35’ operasyonlarında; 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 336 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince; 832 ekip, 2 bin 81 personel, 10 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Konya, Diyarbakır, İstanbul, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Samsun, Mersin, Erzincan, Bursa, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Kırklareli, Malatya, Muğla, Osmaniye, Hatay, Van, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Aydın, Çorum, Elazığ, Giresun, Sinop, Sivas, Aksaray, Edirne, Karabük, Karaman, Nevşehir, Uşak, Eskişehir, Balıkesir, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Düzce, Niğde, Şırnak, Siirt, Tokat ve Erzurum olmak üzere 49 ilde ’Narkoçelik-35’ operasyonları düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 921 kg skunk, 176 kg metamfetamin, 14 bin 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 8 sokak satıcısı yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 2 ayrı operasyonda; 253 bin 652 adet uyuşturucu hap, 30 kg esrar+32,4 kg esrar, 3 kg kokain ele geçirildi. 18 sokak satıcısı yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 745 kg skunk, 80,5 kg esrar ele geçirildi. 20 sokak satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 69,5 kg skunk, 26,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 9 sokak satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda; 56 kg skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 40,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 sokak satıcısı yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 26,5 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 24,5 kg esrar ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 37 kg esrar ele geçirildi. 6 sokak satıcısı yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 12 kg metamfetamin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 34 kg skunk, 55,5 kg metamfetamin, 36 bin 640 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 17 sokak satıcısı yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg skunk ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 185 bin 75 adet uyuşturucu hap, 5 kg bonzai ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 310 bin 702 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 sokak satıcısı yakalandı."