Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 81 ilde 'sahte alkol' operasyonu: 85 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkole yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar sonucu 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı.
Sahte Alkole Karşı 81 İlde ÇENGEL Operasyonlarımız Kararlılıkla devam ediyor.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 16, 2024
Jandarma tarafından son 10 gündür düzenlenen “ÇENGEL-11” operasyonlarında;
??40 bin 388 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi??
??Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli… pic.twitter.com/ArypnPWgrj
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