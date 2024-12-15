Ankara'da uyuşturucu operasyonu!
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilen TIR'ın şoförü tutuklandı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli F.K.'nin kullandığı TIR ile İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşıldı.
Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramankazan Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri'ndeki uygulama noktasında tırı durdurdu.
TIR'da yapılan aramada paketler halinde 2 kilo 800 gram kokain, 1 kilogram reçine esrar maddesi, 56 paketten oluşan ve 1 kilogram esrar maddesi içeren kurabiye ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 860 Euro ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #Ankara #TIR #uyuşturucu
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