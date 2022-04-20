Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 109,4 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 3 trilyon 109,4 milyar lira olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 3 trilyon 109,4 milyar lira oldu.
Borç stokunun 1 trilyon 51,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 57,6 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.
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