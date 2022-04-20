Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 109,4 milyar lira oldu

20 Nisan 2022 Çarşamba, 17:54

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 3 trilyon 109,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 51,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 57,6 milyar lira tutarındaki bölümü ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.



