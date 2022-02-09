Bakan Bekir Pakdemirli, yangınlara müdahale için yeterli araç olduğunu savundu

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye geçen yıl yangınlarda binlerce hektar ormanlık alanını kaybederken, müdahalenin yetersiz olduğu da ortaya çıktı. Elde yangın söndürme uçağı olmadığı ve Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçakları da kullanılmadığı için dışarıdan kiralama yapıldı. Yangınlar, yardıma gelen uçaklarla kontrol altına alınabildi. Buna karşılık Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, “Geçen yıl 3 uçak ve 39 helikopter yangınla mücadelede kullanıldı. Bu sayılar yeterli” açıklamasını hangi mantığa oturttuğu anlaşılamadı.

YÜZDE 755 ARTTI



Geçen yıl Türkiye’de 177 bin hektar orman yandı. 2008-2020 arasında her yıl ortalama 20 bin 760 hektarlık alan yanarken, bu miktar 2021’de yüzde 755 arttı. Geçen yılki yangınlarda yeterli sayıda uçak ve helikopter yoktu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşüyse tam ters yönde . CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’in soru önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, 3 uçak ve 39 helikopter kullanıldı. Bu sayılar yeterlidir.”