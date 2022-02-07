Orman yangınlarına müdahale için Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu. Başkanlık, orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere genel müdürlüğün görev alanı kapsamındaki havacılık hizmetlerini yürütecek.
Orman yangınları ile mücadelede ısrarla Türk Hava Kurumu’nun (THK) uçaklarını kullanmayan, elinde yangın söndürme uçağı da bulunmadığı için yurtdışından kiralama yoluna giden iktidar, yeni bir adım attı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu. Bu başkanlık, orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere genel müdürlüğün görev alanı kapsamındaki havacılık hizmetlerini yürütecek. Havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel planlamasını yapacak ve hava araçları ile gerekli görülen diğer araç, gereç ve teçhizatın teminini, kiralanmasını, hazırlanmasını, planlanmasını ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Hava araçlarının bakım, onarım, revizyon, modifikasyon gibi işlemlerinin yurtiçi veya yurtdışı yetkili bakım merkezlerinde yapılmasını sağlayacak. Hava araçlarının uçuş, sicil ve bakım kayıtlarına ilişkin iş ve işlemleri yapacak. Uçuş ve yer emniyeti ile ilgili faaliyetleri yürütecek.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, orman yangınlarına müdahale için 2020’de iki uçak ve 27 helikopter, 2021’de de üç uçak ve 39 helikopter kiralandı. Bu yıl içinse Savunma Sanayii Başkanlığı uçak kiralamak için ihaleye çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde bir soru önergesine verdiği yanıtta, uçak alımı ile ilgili çalışmaların başladığını belirtmiş ancak bu uçakların özel üretim uçaklar olduğunu, piyasadan kolaylıkla temin edilemeyeceğini dile getirmişti.
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