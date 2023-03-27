Bakan Bilgin açıkladı! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam olacak mı?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 13:04

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 13:06

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılması ve emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasından sonra yurttaşlar asgari ücrete ara zam gelecek mi, gelmeyecek mi sorusuna cevap arıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili sorulara yanıt verdi. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam olacak mı?

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023 yılın asgari ücret Ocak ayında 5 bin 504 TL'den 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.

2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

2023 yılında asgari ücret brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.” ifadelerini kullandı.