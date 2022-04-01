Bakan Çavuşoğlu'dan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi hakkında açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya müzakerelerine yönelik son duruma dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ateşkes için Türkiye'nin çabalarını devam ettireceğini ifade ederek "Vatandaşlarımızı tahliye edeceğiz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiyalı mevkidaşı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısında konuştu.
Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Bizim otobüslerimiz de şehrin dışında bekliyor. Çok sayıda sivil var, yaralılar var bunların da tedavi edilmesi lazım, görüşmeler sürüyor. Ukrayna'da toplam 87 vatandaşımız var. Refakatçilerle 190 kişi var tahliye edeceğimiz.
Liderler düzeyinde alınması gereken kararlar var, Bakanlar düzeyinde paraflanması muhtemel anlaşma var. Biz temaslarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız da liderlerle görüşüyor, dün Zelenski ile görüştü, sayın Putin ile de görüşecek."
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