Bakan Dönmez açıkladı: Kalıcı yaz saati uygulaması sürecek mi?

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:39

Enerjiden tasarruf etmek amacıyla Türkiye'de 1940 yılında uygulanmaya başlayan yaz-kış saati uygulaması, 2016 yılında yine 'tasarruf' gerekçesiyle kaldırıldı ve 'yaz saati' kalıcı hale getirildi.

Konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir de soru önergesi verildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; Dönmez, milletvekillerinin sabit saat uygulamasına yönelik soru önergesini cevapladı.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİNE KAYDA DEĞER KATKI SAĞLADIĞI ORTAYA KONMUŞTUR"

İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileriniin analiz edildiğini hatırlatan Dönmez şunları söyledi:

"Bu kapsamda; ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur"

Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağının da bilimsel olarak tespit edildiğini belirterek, bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulaması hayata geçirildiğini hatırlattı.

Dönmez, ayrıca; AB Komisyonu tarafından üye ülkelere tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletildiğini belirtti.