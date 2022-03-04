Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin "Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 11:19
Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama
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Geçen haftalarda Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 4 gün elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Dün yine elektrik tellerinde biriken kar nedeniyle kopmalar meydana geldiğinden kent merkezindeki bazı mahallelerde kesinti yaşandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız" dedi.


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