Esnaf isyanda: Elektrikçi bile elektriklerini yakamıyor
Cumhur İttifakı'nın kalesinde esnaf isyanda. AKP-MHP ittifakının yüzde 85 oy aldığı Bayburt'ta elektrik malzemeleri ve avize satan esnaf bile gelen yüksek faturalar nedeniyle dükkanda elektrikleri açamıyor.
CHP Esnaf Masası, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 14 milletvekiliyle birlikte dün gerçekleştirdikleri Erzurum programının ardından bugün de Bayburt esnafının sorunlarını dinledi.
Heyette bulunan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu’nun esnaf ziyareti esnasında yaşanan bir diyalog ise esnafın gelen zamlar nedeniyle ne kadar zor durumda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
"FATURA YÜKSEK GELECEK KORKUSUYLA ELEKTRİKLERİ AÇAMIYORUZ"
Elektrik faturalarına gelen zamlardan dolayı elektriklerini yakamadığını belirten elektrik malzemeleri ve avize satışı yapan esnaf “Elektrik faturalarımız yüzde 50 oranında arttı. Tasarruf etmeye çalışmamıza rağmen bizi etkiliyor. Faturalarımız yüksek gelecek korkusuyla avizelerimizi sergileyebilmek için elektrikleri açamıyoruz. Bizim satış yapabilmemiz için avizelerimizin yanması gerekiyor ama maalesef yakamıyoruz” dedi.
Konuyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise; “İşte vatandaşlarımızın düştüğü durum ortada. Elektrik fiyatlarına gelen zamlardan sonra esnafımız sattığı avizeyi sergilemek için elektriğini bile yakamaz noktaya gelmiş” ifadelerini kullandı.
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