Bakan duyurdu: 30 dereceyi aşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, yurt genelinde salı gününden itibaren sıcaklıkların artacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:23
Bakan duyurdu: 30 dereceyi aşacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.

Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."


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