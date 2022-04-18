Bakan duyurdu! Asistan hekimlik kontenjanları açıklandı!
Merakla beklenen asistan hekimlik kontenjanları açıklandı.
2022-TUS 1. Dönem sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmeler için asistan hekimlik kontenjanları açıklandı.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, "ASİSTAN HEKİMLİK KONTENJANLARI AÇIKLANDI. Uzmanlık eğitimini farklı kadrolarda alan arkadaşlarımız arasındaki eşitsizliklerin kaldırılmasının ardından, kontenjanlar ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde bugün açıklandı. Tercih işlemleri yakında başlıyor. Hayırlı olsun" dedi.
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