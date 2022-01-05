Bakan duyurdu: Zincir marketlerde yeni dönem
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kanununa ilişkin yeni bir düzenleme duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Ayrıca zincir market ve mağazalara kağıt, file ve bez çanta bulundurma zorunluluğu getirildi.
"Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” kanununa ilişkin düzenlemeye göre, ekipmanlar müşterilerin kolaylıkla görebileceği şekilde kasa yanına yerleştirilecek.
Yapılan duyuru şu şekilde:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” üzerinde yeni düzenleme yapmıştır. Düzenlemeyle zincir market ve zincir mağazalara (kasa önlerinde vatandaşın görüp kolay erişebileceği şekilde) kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
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