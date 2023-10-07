Bakan Fahrettin Koca'dan Kocaeli'de 3 doktorun hasta ve yakınlarınca darbedilmesine tepki

Yayınlanma: 07.10.2023 - 02:24

Güncelleme: 07.10.2023 - 07:58

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde, 3 doktorun bir hasta ve yakınlarınca darbedilmesine tepki gösterdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışının, 3 kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştüğünü belirtti.

"İKİ KİŞİ TUTUKLANDI, BİR KİŞİ FİRARİ..."

Koca, paylaşımında, "Üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu 3 kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam" ifadesini kullandı.