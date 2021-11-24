Bakan Fatih Dönmez’in kış saati uygulamasında ‘tasarruf ettik’ sözleri tepki çekti

24 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in kış saati uygulamasına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Özel, “Bakanın açıkladığı rakamları destekleyen hiçbir bilimsel çalışma yok. Cumhurbaşkanlığı Programı da gösteriyor ki kişi başı enerji tüketimi artıyor. Öğrencileri gözleri çapaklı, aileleri kaygılı şekilde okula-işe yollamanın anlamı yok. Bu inattan bir an önce vazgeçilmeli” dedi.

CHP’li Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bir etkinlikte, “kış saati uygulamasına geçilmesiyle elektrikte 6.82 milyar kilovatsaat tasarruf sağlandığı” ve “bunun 6 milyar liraya denk geldiğine” yönelik ifadelerini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Özel, Bakanın açıkladığı rakamları destekleyen hiçbir bilimsel çalışma olmadığına dikkat çekerek “Sinan Küfeoğlu, TÜBİTAK’tan Uluslararası Lider Araştırmacı unvanlı, Cambridge’de görev yapıyor, dünyadaki farklı yerlerdeki bilim insanlarıyla bu konuyu çalışmışlar. Son altı yılın elektrik fiyatları, günlük çalışma saatleri, kamu-özel sektörle ilgili verileri incelemişler ve şu sonuca varmışlar: ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeterince veri paylaşmıyor. Beklenen tasarruf sağlanmadı. Toplumsal maliyeti belirsiz, psikolojik tahribatı yüksek. Ekonomik beklentilerin karşılanıp karşılanmadığını gösterecek bir bilgi yok ama bizim hesaplarımıza göre asla bir tasarruf yok’” ifadesini kullandı.

"TÜKETİM ARTIYOR"

Özel, Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) yıllar içinde yaptığı araştırmaların da uygulamanın tasarruf değil israf getirdiğini doğruladığını kaydederek, “2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı da gösteriyor ki kişi başı enerji tüketimi artıyor. Toplumsal maliyeti, sektörlere ve eğitime, hanelere etkisi ölçülmeden alınmış bu karar, ülkemizi hem Batı dünyasından koparmaya devam ediyor, hem de bir avuç dağıtım şirketinin kasasına para aktarmanın ötesine geçmiyor” dedi. Özel, toplumsal maliyeti ve etki analizi yapılmadan atılmış bir adımla toplumun karanlığa itildiğini belirterek “Batı ülkeleriyle yıllardır oturmuş borsa, iş yapma saatleri ve limanların ihracatı dikkate alınmadan atılan bu adım zaman, para ve itibar kaybettirdi” değerlendirmesini yaptı.

"SONLANMALI"

Özel, kayıplara karışan damadın icat ettiği projenin, öğrencilerin ve iş dünyasının kâbusu olduğunu vurgulayarak “Uygulama kaldırılmalı ve eski düzene dönülmeli. Enerji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu çığlığa kulaklarını kapamamalı. Ülkemizde bir grup var ki hiç gün ışığından yararlanamıyor. Sabahın karanlığında işe gidiyor, çalışması bittikten sonra yine akşam karanlığında evine dönüyor. Öğrencileri gözleri çapaklı, aileleri kaygılı karanlık vaktinde okula-işe yollamanın anlamı yok. Bu inattan bir an önce vazgeçilmeli. Ülkeye ucuz elektriği çok görenler, daha fazla elektriği daha pahalıya tüket kampanyasından geri adım atmalı, bu uygulamayı bir an önce sonlandırmalı” ifadelerini kullandı.