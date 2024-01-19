Bakan Fidan, BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ile görüştü.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:22
Bakan Fidan, BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi ile görüştü
Abone Ol google-news
Player Alanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi, Bakanlıkta kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. 


İlgili Haberler

Fidan'dan Pakistan ve İran adımı: Mevkidaşları ile görüştü

Fidan'dan Pakistan ve İran adımı: Mevkidaşları ile görüştü
Bakan Fidan, İsrail'e seslendi: Yaptıkları yayılmacılık ve işgal

Bakan Fidan, İsrail'e seslendi: Yaptıkları yayılmacılık ve işgal

En Çok Okunan Haberler