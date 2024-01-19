Bakan Fidan, BM Türkiye Koordinatörü Ahonsi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'yi, Bakanlıkta kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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