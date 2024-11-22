Bakan Fidan’dan ABD'ye yaptırım tepkisi: 'Adamın umurunda değil'

Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:02

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:02

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2025 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Sayıştay raporları üzerine Komisyon üyesi olan ve olmayan milletvekillerinin görüşleri dinlendi.

Ardından milletvekilleri Dışişleri Bakanı Fidan’a sorular yöneltildi. Muhalefet, Bakanlığa siyasi atamalar ve Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı sebebiyle tepki gösterdi. Yurttaşların yaşadığı Avrupa Birliği (AB) vizesi sorununa dikkat çekildi.

ÇİN’DE DE TERS DÜŞMÜŞTÜ

Milletvekillerinin sorularının ardından konuşan Fidan, Rusya’nın Gazprom şirketine ABD tarafından yaptırım uygulanmasına değindi. Türkiye’nin finansal ve savunma altyapısını Batı’ya bağladığını belirten Fidan, “Mesela bugün Gazprom’a yaptırım geliyor. Biz gaz ithalatımızın yüzde 40’ını Gazprom’dan yapıyoruz, adamın umurunda değil. Bu örneği şunun için veriyorum; Türkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı 6 yabancı iştirakiyle birlikte Gazprom’a yaptırım uygulandığını duyurmuştu. Daha önceki konuşmalarında da çeşitli şekillerde ‘müttefiki’ ABD’nin Rusya ve Çin konusundaki pozisyonunu paylaşmadıklarını belirten Fidan, 3-5 Haziran tarihleri arasındaki Çin ziyaretinde, “Egemen güçlerin önceki yüzyılda kurmuş oldukları pazarların daha adil, rekabet edilebilir pazar şartlarında yeniden el değiştiriyor olması kabul edilmesi gereken bir sonuçtur. Buradan savaşa varan, daha farklı yıkımlara varan neticelerin üretilmemesi gerekiyor. Savaş riskine ve küresel faciaya karşı Çin’in ekonomik kalkınmasının adil biçimde oluyor oluşunu desteklememiz gerekiyor. Çin’i karıştırmaya yönelik, Çin’in ekonomik gelişmesini durdurmaya yönelik uluslararası girişimleri doğru bulmuyoruz” diye konuşmuştu.

"İLGİMİZİ İFADE ETTİK"

Fidan, Türkiye’nin BRICS üyeliğiyle ilgili sorular bağlamında ise BRICS ile ilgili hiçbir sakladıklarının olmadığını söyledi. Aylardır bu sorunun sorulduğunu söyleyen Bakan Fidan, “BRICS kurumsal başvuru ve kabul mekanizması olan bir yer değil. Üyeler bir araya geliyorlar, birilerini davet ediyorlar. Ama sizin de ilgi duyduğunuzu ifade etmeniz gerekiyor. Biz ilgimizi ifade ettiğimizi söyledik” dedi.