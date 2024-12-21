Bakan Fidan'dan 'HTŞ' açıklaması... 'Yıllardır bizimle işbirliği içinde'

Yayınlanma: 21.12.2024 - 15:11

Güncelleme: 21.12.2024 - 15:37

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YENİ YÖNETİMLE BİR ARAYA GELMEYİ PLANLIYORUM"

Bakan Fidan, “Şam'ı ziyaret etmeyi ve HTŞ lideriyle görüşmeyi planlıyor musunuz??” sorusu üzerine, “Evet, planlıyorum. Şam’daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.

Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) Türkiye'nin terör listesinden neden çıkarılmadığına ilişkin soruya yanıt veren Fidan, “Bizim onları listeye almamız, BM listesiyle alakalı bir konu. BM Güvenlik Konseyi kararlarına tabii ki uyuyoruz ama şimdi hukuki boyut ile fiili boyutun birbiriyle çeliştiği farklı bir durum var” dedi.

"İSTİHBARAT TOPLAMA KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYDİLER"

“Dışişleri Bakanı olmadan önce istihbarat şefiydiniz. Ahmed eş Şara olarak bilinen HTŞ lideriyle temasınız olduğunu varsayıyorum. IŞİD ya da El Kaide gibi terörist gruplarla mücadelede faydalı oldular mı? Artık terörist olmadıklarını ve terörist gruplara karşı işbirliği yaptıklarını göstermek için mi sizinle ve Batılı yetkililerle işbirliği yaptılar?" sorusuna yanıtında Fidan, HTŞ'nin özellikle IŞİD ile mücadelede istihbarat paylaşımı konusunda iyi işbirliklerinin olduğunu ve kendilerine çok yardımcı olduklarını belirtti.

Meselenin hassasiyeti nedeniyle o dönemde bunu kamuoyuna açıklamadıklarını anlatan Fidan, “DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı örgütler hakkında istihbarat toplama konusunda HTŞ, yıllardır bizimle işbirliği içinde oldu” dedi.

Hakan Fidan, HTŞ'nin IŞİD’in eski lideri Ebubekir el-Bağdadi gibi hedefler konusunda da işbirliği yapıp yapmadığı sorusuna, bu tür hedefler konusunda da HTŞ'nin Türkiye ile işbirliği içinde olduğu yanıtını verdi.

“ABD'nin Suriye'deki varlığının bilinenden iki kat fazla olduğunu biliyor muydunuz??” sorusu üzerine Fidan, sayılarının son haftalarda arttığını fark ettiklerini dile getirdi.

"NE GEREKİYORSA YAPILIR"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yönelik askeri harekat yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Hakan Fidan, “Şu anda Suriye'de yeni bir yönetim var. Bence bu işi onlar halletmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği bunu zorunlu kılıyor. Bunun yapılması gerekiyor” dedi.

Bakan Fidan, bu meselenin Suriye'deki yeni yönetim tarafından ele alınmasının “tercih edecekleri yollardan biri” olduğunu belirterek, “Tercih edilen yol bu ama bu olmaz ise o vakit biz elbette kendi ulusal güvenliğimizi korumak zorundayız” dedi. “Yani askeri müdahale ihtimal dahilinde mi?" sorusu üzerine Fidan, “Ne gerekiyorsa yapılır” cevabını verdi.

"O ZEMİN ORTADAN KALKTI"

Fidan; Rusya, İran ve Esad’ın, YPG'ye üzerine oturacağı bir zemin sunduğunu, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin de o zemindeki YPG'ye destek çıktığını belirterek, “Ama şimdi o zemin ortadan kalktı. Şam'da artık yeni bir gerçeklik var. Şam'daki yeni yönetim, umarım bu meseleleri ele alacaktır” ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, "Öte yandan YPG/PKK bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyor. Biz, ülkemize yönelik herhangi bir tehdit görmek istemiyoruz. Mevcut tehditleri de potansiyel tehditleri de istemiyoruz” diye konuştu.