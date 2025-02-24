Bakan Göktaş duyurdu: THY'den ailelere yüzde 15 indirim!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında, Türk Hava Yollarının (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu: THY'den ailelere yüzde 15 indirim!
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu belirtti.

Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığını vurgulayan Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edileceğini belirtti.

'Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi' ve 'Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması' amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, THY'nin internet sitesinde 'Aile İndirimi' olarak duyurulan kampanya kapsamında, aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulandığını kaydetti.


Etiketler: #THY #Mahinur Özdemir Göktaş

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