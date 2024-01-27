Bakan Güler'den Ziyaret Karakolu'nda denetim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme yaptı.
Güler, kendisini karşılayan askerleri selamladı. Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.
Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
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