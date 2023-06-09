Bakan Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü!

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya'da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:42
Bakan Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinin ardından, bugün de Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı." 

ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ!

Hakan Fidan, dün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. 

Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularının da ele alındığı belirtilmişti.


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