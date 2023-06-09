Bakan Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 17:42

Güncelleme: 09.06.2023 - 17:42

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinin ardından, bugün de Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü. Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.



Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.????????@HakanFidan pic.twitter.com/K1XWgyqsTE — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 9, 2023

ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ!

Hakan Fidan, dün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konularının da ele alındığı belirtilmişti.