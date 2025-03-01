Bakan Işıkhan, ‘tanımlamayla’ işsizliği düşürdü: ‘TÜİK’in geniş tanımlı işsizliği yok’

Yayınlanma: 01.03.2025 - 10:39

Güncelleme: 01.03.2025 - 10:39

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki Meclis’te kadına şiddetle mücadele için kurulan komisyona konuk oldu.

Burada kadınların istihdama katılımıyla ilgili verileri paylaşan Işıkhan “Kadın işsizlik oranı 2024 yılı Kasım ayında yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2002 yılında çalışan her 3 kadından 2’si tarım sektöründe yer alırken günümüzde çalışan her 5 kadından 4’ünün tarım dışında, sigortalı sektörlerde istihdamı sağlanmıştır” dedi.

DEVA Parti’li Elif Esen de TÜİK’in işsizlik tanımı üzerinden yaşanan tartışmalara dikkat çekerek “Baktığımız veriler dar tanımlı işsizliği ifade ediyor. Geniş tanımlı işsizlik; dar tanımlı işsizliğe iş bulma ümidini kaybeden, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan, mevsimlik çalışan ve zamana bağlı eksik çalışanların eklenmesiyle bulunan işsizlik türüdür. Buna bakıldığında sayı oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

"ATIL İŞ GÜCÜ POTANSİYELİMİZ"

Esen’in sözlerine yanıt veren Işıkhan da “geniş tanımlı işsizlik” tanımının, “işsizliği yüksek göstermek için kullanıldığını” savundu.

Işıkhan “İşsiz sayısını yüksek göstermek için ‘geniş tanımlı işsiz’ ifadesi kullanılmakta olup resmî istatistik kurumumuz olan TÜİK’in böyle bir tanımı bulunmamaktadır. TÜİK’in en son açıklamış olduğu aralık iş gücü istatistiklerine göre işsizlik oranımız yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı son yirmi aydır tek hanelerde, işsiz sayımız kasım ayında geçen aya göre 84 bin kişi azalarak 3 milyon 72 bin kişiye gerilemiştir. Zamana bağlı eksik istihdam potansiyel iş gücü-işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ise 2024 yılı Kasım ayında yüzde 28,2 olmuştur. Ayrıca biz bu atıl iş gücünü potansiyel olarak görüyoruz ve bu grubun iş gücüne katılımı için de gerekli olan aktif istihdam politikalarımızı hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.