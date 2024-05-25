Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi. Öte yandan Bakan Işıkhan Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 09:19
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KAMUDA SERVİSİN KALDIRILMASI

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda servislerin kaldırılmasını değerlendiren Işıkhan, "Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız" dedi.

"Temel hedefimiz Türk Lirası'nın verimini artırmak ve satın alma gücünü yükseltmek" diyen Bakan Işıkhan, enflasyon düştükçe refah düzeyinin de yükseleceğini belirtti. Işıkhan, bu çerçevede hedefin kalıcı refahı sağlamak olduğunu söyledi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Işıkhan emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için de takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti. Işıkhan, "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak" dedi.

Bakan Işıkhan, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin emekli olduğunu söyledi. Kamu ve özel sektörle anlaşmalar yaparak emeklilerin sosyal ve ekonomik olarak desteklenmeleri için çalışmaları sürdürdüklerini açıkladı. Işıkhan, "Haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden; zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar bir çok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz." diye konuştu.

KAÇ KİŞİ DAHA EYT'Lİ OLACAK? 

EYT düzenlemesiyle emekli olanlara da ayrı bir parantez açan Işıkhan, yaklaşık 2 milyona yakın kişinin emekli olduğunu söyledi. Işıkhan, 2,5 milyon kişinin de 5 yılda sisteme dahil olacağını belirtti.


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