Bakan Kacır: TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve antenlerinin başarıyla açıldığını duyurdu.

ANKA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 00:26
Bakan Kacır: TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
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8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece fırlatılan TÜRKSAT 6A'nın 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır X hesabından duyurdu.

Bakan Kacır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"TÜRKSAT 6A 35.786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak.  Uydumuzdaki Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."



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