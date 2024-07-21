Bakan Kacır: TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti

Yayınlanma: 21.07.2024 - 00:26

Güncelleme: 21.07.2024 - 00:26

8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece fırlatılan TÜRKSAT 6A'nın 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır X hesabından duyurdu.

Bakan Kacır yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKSAT 6A 35.786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak. Uydumuzdaki Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."

??? #TÜRKSAT6A 35.786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti.



Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak.



?? Uydumuzdaki Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri… — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 20, 2024



