Bakan Kirişci: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz

28 Ağustos 2022 Pazar, 15:56

Hatay Kırıkhan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde hasat programı düzenledi.

Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı ile AKP'li isimlerin yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de telefon ile bağlandı.

Mısır hasadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Kirişci, "Tarım zor bir faaliyet. Bu zorluğu bile bile adeta buna aşık olmuş. Bu aşkını şartlar ne olursa olsun sürdüren, pandemi veya savaş dinlemeden üretmeye devam eden, bu yönü itibarıyla de dünyaya örnek olmuş üretici kardeşlerime; her vesileyle 'Elleri öpülesi üreticilerimiz' diyoruz. Gerçekten çiftçilerimiz, bunu ziyadesiyle hak ediyor.

"DÜNYA KITLIĞI KONUŞUYOR BİZ YOKLUK ÇEKMİYORUZ"

Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Allah'a şükür, Rabb’ime binlerce kere hamdediyoruz. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.