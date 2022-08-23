CHP'li Ayhan Barut'tan mısır taban fiyatına tepki: Çiftçinin ölüm fermanı
CHP'li Bayburt, Erdoğan’ın 5,7 lira olarak açıkladığı mısır taban fiyatına ilişkin, “Bu açıklamayı hayretle karşıladık. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar tarım ürünlerinde kullanılan girdiler; ilaçtan tohuma, gübreden mazota bütün girdiler yüzde 300 ila yüzde 400 arasında artmışken bu açıklanan fiyat, mısır üreticilerinin, çiftçinin ölüm fermanıdır” dedi.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, bugün yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısının ardından duyurduğu mısır taban fiyatına tepki gösterdi. Barut, şunları söyledi:
“ÇİFTÇİNİN MALİYETİ 6 LİRA CİVARINDADIR”
“Cumhurbaşkanı, mısırda taban fiyatını 5,7 TL/kilogram olarak açıkladı. Bu, çiftçinin ölüm fermanıdır. Bu açıklamayı hayretle karşıladık. Çünkü çiftçinin bir kilogram mısırı üretme maliyeti 6 lira civarındadır. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar tarım ürünlerinde kullanılan girdiler; ilaçtan tohuma, gübreden mazota bütün girdiler yüzde 300 ila yüzde 400 arasında artmışken bu açıklanan fiyat, mısır üreticilerinin, çiftçinin ölüm fermanıdır.
“BU FİYATI DERHAL REVİZE EDİN, 7 LİRADAN AŞAĞI OLARAK AÇIKLAMAYIN”
Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu fiyatı derhal revize edin, 7 liradan aşağı olarak açıklamayın. Aksi takdirde zaten mısırda ithalat yaptığımız bir dönemde, açıklanan bu fiyatla önümüzdeki yıllarda mısır üretimi yapılamaz duruma gelmiştir. Özellikle 5 bin 700 liranın açıklandığı şu günlerde, piyasa fiyatları da hemen bu fiyata karşı bir reaksiyon göstererek mısır 5 liralara kadar düşmüştür. Sizin göreviniz, çiftçiyi desteklemek. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin görevi, çiftçinin kara gün dostu olduğunu göstermek. İşte tam da bugünlerde bunu yapın. Çiftçinin mısır fiyatını 7 lira olarak revize edin, primini peşin ödeyin, destek verin.”
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