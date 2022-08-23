CHP'li Ayhan Barut'tan mısır taban fiyatına tepki: Çiftçinin ölüm fermanı

23 Ağustos 2022 Salı, 12:55

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, bugün yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü kabine toplantısının ardından duyurduğu mısır taban fiyatına tepki gösterdi. Barut, şunları söyledi:

“ÇİFTÇİNİN MALİYETİ 6 LİRA CİVARINDADIR”

“Cumhurbaşkanı, mısırda taban fiyatını 5,7 TL/kilogram olarak açıkladı. Bu, çiftçinin ölüm fermanıdır. Bu açıklamayı hayretle karşıladık. Çünkü çiftçinin bir kilogram mısırı üretme maliyeti 6 lira civarındadır. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar tarım ürünlerinde kullanılan girdiler; ilaçtan tohuma, gübreden mazota bütün girdiler yüzde 300 ila yüzde 400 arasında artmışken bu açıklanan fiyat, mısır üreticilerinin, çiftçinin ölüm fermanıdır.

“BU FİYATI DERHAL REVİZE EDİN, 7 LİRADAN AŞAĞI OLARAK AÇIKLAMAYIN”

Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu fiyatı derhal revize edin, 7 liradan aşağı olarak açıklamayın. Aksi takdirde zaten mısırda ithalat yaptığımız bir dönemde, açıklanan bu fiyatla önümüzdeki yıllarda mısır üretimi yapılamaz duruma gelmiştir. Özellikle 5 bin 700 liranın açıklandığı şu günlerde, piyasa fiyatları da hemen bu fiyata karşı bir reaksiyon göstererek mısır 5 liralara kadar düşmüştür. Sizin göreviniz, çiftçiyi desteklemek. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin görevi, çiftçinin kara gün dostu olduğunu göstermek. İşte tam da bugünlerde bunu yapın. Çiftçinin mısır fiyatını 7 lira olarak revize edin, primini peşin ödeyin, destek verin.”