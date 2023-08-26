Kocaeli'nde feci olay: Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'dan, Kandıra ilçesinin Hediyeli Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçisi ailenin kız çocuğu S.A. kaldıkları çadırın çevresinde elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde S.A'nın, yaşamını yitirdiğini belirledi.
S.A'nin cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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