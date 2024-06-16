Bakan Koca hastane tanıtımı yapsa da Hatay’da durum içler acısı

Yayınlanma: 16.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2024 - 04:00

Türk Tabipleri Birliği Hatay İl Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı, depremde Hatay’ın sağlık sisteminin hem hastane, hem aile sağlık merkezleri (ASM) hem de personel olarak büyük bir yıkım yaşadığına dikkat çekti.

‘YETERLİ DONANIM YOK’

Kanatlı, “Süreç çok ağır işliyor. Dünyada sağlık ölçütleri, birinci basamak sağlık hizmetlerinin verimliliği ile ölçülür. Birinci basamak hizmetleri de aile sağlık merkezlerinin (ASM) yeterli donanım ve personeli ile sağlanır. Maalesef Hatay’da yıkılan ASM’lerin hiçbiri yeniden yapılmadı. Hasarlılara 16 aydır bir çivi bile çakılmadı” dedi. Bölgede çalışan sağlık personelinin sayısı ve çalışma şartlarına değinen Kanatlı, “Depremden bugüne kadar birinci basamakta aşı, gebe takibi, pansuman ve enjeksiyon hizmetlerini hemşire ve ebe sayısı giderek azalıyor. Çalışma koşullarının ağırlığı yüzünden de yerine aynı sayıda personel gelmiyor” ifadelerini kullandı.

‘SICAKTA BEKLİYORLAR’

Hatay’da en az 200 bin kişinin konteyner kentlerde yaşadığının altını çizen Kanatlı, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan konteyner ASM’ler, Sağlık Bakanlığı’nın ASM’ler ile ilgili kendi yazdığı mevzuatı bile karşılamamakta. Yalnızca adı ASM olan 21 metrekarelik bu kutuların çoğunda hemşire bile bulunmamakta.” Bu “kutularda” çalışma koşullarının ağır olduğunu, hasta yurttaşların yazın sıcakta, kışın yağışta beklediğini belirten Kanatlı şu çağrıda bulundu: “Elektrikler sık sık kesiliyor, birçok bölgede hâlâ internet yok. O yüzden bakanlık, Hatay’da sağlık şartlarını iyileştirmek istiyorsa, buna ASM’lerden başlamalı.”

Depremin üzerinden geçen zamana karşın bölgede büyük ameliyatların yapılamadığını belirten Genel Sağlık İş Hatay Temsilcisi Semir Bahap ise şunları söyledi: “Hastalar üniversite hastanesine ya da şehir dışındaki hastanelere yönlendiriliyor. Bunun yanında ulaşım sıkıntısının da çözülmesi gerekiyor. Örneğin trafik yoğunluğundan dolayı ambulans hasta naklinde büyük sıkıntılar oluyor. Hele ki bir acil hasta için zaman çok önemli. Ayrıca hastaneye ulaşımın yoğun trafikli tek güzergâhtan yapılması hastalar için ayrıca yorucu oluyor.”

