Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Eğitime bir gün ara

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sel felaketinin vurduğu kentte eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 20:06
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Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından Şanlıurfa ikinci bir felaketi daha yaşadı. Dün kentte etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kentte yaşanan olumsuz durum sonrası Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Ayhan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır."


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