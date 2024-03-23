Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor

Sağlık Bakanı Koca Bayrampaşa'da konuştu. MHRS randevularında yaşanan sorunlara değinen Koca, "Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık, buna aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:44
Bakan Koca tarih verdi: MHRS randevularına düzenleme geliyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'nin yerel seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa’daki Ali Fuat Başgil Caddesi'nde seçmenle bir araya geldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

Yoğun bakım doluluk oranlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, iki ay kadar önce Türkiye'de kısmen, İstanbul'da biraz daha belirgin yoğun bakım yatak sorunu yaşandığını söyledi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şu an Türkiye'de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 69, İstanbul'umuzda ise yüzde 72. Servis yatak doluluk oranı ise Türkiye'de yüzde 60, İstanbul'da yüzde 66. Bu anlamda yoğun bakım ve servis yataklarımızda Türkiye'de olmadığı gibi, İstanbul'da da iki ay önceki yoğunluk söz konusu değil. Bu anlamda daha rahatız."

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp gelmeyen hastalar hakkında da konuşan Koca, hastaların randevularla ilgili yer yer birtakım sorunlar yaşadığını bildiklerini, sorunun özellikle yan dal branşlarda olduğunu belirtti.

Çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Yan dal uzmanlık dahil olmak üzere kanun değişikliği yapılarak ve en son geçen ay yapılan imtihanla yüzde 100’e yakın doluluk söz konusu oldu. Yer yer yaşadığımız bu sorunlarla birlikte vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Ben birkaç defa söyledim. 'Herhalde sorumlusu vatandaşımız görülüyor.' diyerek ifade edenler oldu, o anlamda söylemiyorum. Sorunun farkındayız, özellikle bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz. Bunu aşmak için çaba gösteriyoruz ve vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz."

"RANDEVU ALIP GELMEME KONUSUNDA BİRTAKIM ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Konuyla alakalı örnek de veren Koca, Bayrampaşa'da geçen yıl bakılan hasta sayısının yaklaşık 1 milyon 100 bin, randevuyla gelen hasta sayısının 400 bin, randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısının ise 110 bin olduğunu söyledi. 

"GELECEK AYDAN İTİBAREN..."

Bakan Koca, "Bu doğru bir şey değil. Bu noktada hassasiyet göstermeliyiz. Tedavi edilme imkanı olabilecek 110 bin hastamızın hakkı alınmış oluyor. Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum. Hepimiz birlikte üzerimize düşeni, bizler bakanlık olarak, vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni hassasiyetle yapmasını bekliyoruz. Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık, buna aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum" diye konuştu.


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