Bakan Koca'dan İzmir Menderes'teki orman yangınından etkilenenlerin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yayınlanma: 11.07.2023 - 07:40

Güncelleme: 11.07.2023 - 08:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Menderes ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen yangından biri ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve bunlardan 11'inin orman işçisi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde biri yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

NE OLMUŞTU

İzmir Aliağa'nın Pınarcık Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten orman yangını meydana geldi. Aynı saaatlerde Menderes ilçesinde de bir orman yangını bilgisi paylaşıldı.