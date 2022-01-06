Bakan Koca’dan ‘karantina’ açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, ‘izolasyon’ kelimesi yerine yanlışlıkla ‘karantina’ kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
KARANTİNA İLE İZOLASYON ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Karantina, enfekte olmuş bir başka kişiyle temasta bulunmuş olan veya bir risk bölgesinden geri dönen bir kişiye hastalık bulaşıp bulaşmadığının kesinleşmemiş olduğu durumlarda gerekli hale gelir.
İzolasyon ise koronavirüsün varlığı tespit edildiyse, yani test sonucu pozitif ise gündeme gelir. Eğer hastalık belirtileri ortaya çıkmamışsa veya hastalık hafif seyrediyorsa, hastaların evde izolasyona alınmaları mümkündür. Hastalığın ağır seyretmesi durumunda izolasyon hastanede gerçekleşir. Ancak hastanın başkalarına hastalık bulaştıramayacağının kesinleştiği durumlarda izolasyon bitirilebilir.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Karantina süreleri neden düşürüldü?
- 'O maskeleri çöpe atın'
- İBB'de müfettişlerin istediği üç dosya
- İşte en çok beğenilen siyasiler
- Eski Sovyet ülkelerinden Kazakistan kararı
- Bir bira grubuna daha zam yapıldı! İşte zamlı liste
- CHP'li belediyeye operasyon sinyali
- 'Cübbeli'den Erdoğan'a tepki
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- TÜSİAD'tan AKP'ye zor sorular