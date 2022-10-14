Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili yurttaşlara çağrı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS randevularıyla ilgili sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulundu.
Randevulara gidemeyecek yurttaşlara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az iki gün önceden iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.
Koca açıklamasında, "MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir" dedi.
MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2022
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Öyle mi genel müdür?
- Ersan Şen o sözlere açıklık getirdi