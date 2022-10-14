Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili yurttaşlara çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS randevularıyla ilgili sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 16:56
Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili yurttaşlara çağrı
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Randevulara gidemeyecek yurttaşlara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az iki gün önceden iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Koca açıklamasında, "MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir" dedi.




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