Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili yurttaşlara çağrı

14 Ekim 2022 Cuma, 16:56

Randevulara gidemeyecek yurttaşlara çağrıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az iki gün önceden iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

Koca açıklamasında, "MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir" dedi.

MHRS’den randevu alanların %30’u randevusuna gelmiyor. Gelmeyeceğiniz randevuyu en az iki gün önceden iptal edin. Devlet randevularında ciddidir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 14, 2022







