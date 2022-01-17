CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi, hastane randevusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti

17 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki randevu sorununa dikkat çekmek için üç ilde farklı branşlarda hastane randevusu almayı denedi. Çalışması sonucunda çıkan verileri paylaşan İlgezdi, “Böyle sağlık sistemi olmaz” tepkisini gösterdi. İlgezdi, yaptığı denemelerdeki verileri paylaştı:

Göz randevusu yok: 17-28 Ocak haftası randevularının açık olduğu 15 Ocak 2021 Cumartesi günü İstanbul’da 3 hafta boyunca göz doktoruna ulaşmanız mümkün değil. 9 Ocak’ta da 39 ilçede göz randevusu bulamamıştım. 39 ilçedeki hiçbir hastanede ve poliklinikte haftalardır randevu yok.

14 gün sonra: İstanbul’da psikiyatri için 14 gün sonraya yalnızca Seyrantepe Hamidiye Etfal Ek Hizmet Binası’nda yer bulabiliyorsunuz. Tuzla’daysanız 50 kilometre ve 2 saatlik bir yolu göze almanız lazım.

Merkezde yok: Ankara’da geçen hafta 14 gün sonra merkezde göz, KBB, psikiyatri ve dahiliye randevusu bulunabiliyorken, bu hafta 4 branşın da randevuları gelecek 15 gün için tamamen dolu.

İzmir de aynı: Geçen hafta psikiyatri, kulak burun boğaz, dahiliye, diş ve göz hastalıklarına anca iki hafta sonraya randevu alabiliyorken, bu hafta beş branşın da randevuları gelecek 15 gün için tamamen dolu.